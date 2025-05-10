"Захист України" у школах викладатимуть по-новому
- З 1 вересня предмет "Захист України" у школах викладатимуть за новою модульною програмою з акцентом на практику.
- В 10 та 11 класах передбачили шість модулів, які охоплюють теми від військової підготовки до інформаційних операцій.
- В Україні створили 960 осередків для викладання оновленого предмету в тренінговому форматі.
З 1 вересня предмет "Захист України" у школах нашої держави викладатимуть по-новому. На уроках буде більше практики та менше теорії.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву членкині проєктного офісу Анна Коваленко Суспільному. Мовиться про вивчення у 10 та 11 класах.
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Як викладатимуть "Захист України" у школах
За новою модульною навчальною програмою, затвердженою МОН за погодженням Міноборони, у 10 і 11 класі "Захист України" передбачає викладання шести модулів у кожному класі.
Ці модулі в 10 класі охоплюють такі теми як основи національної безпеки, військове управління та планування, стрілецька підготовка, озброєння та військова техніка, домедична допомога,
– зазначила Коваленко.
В 11 класі, за її словами, школярів знайомитимуть з військовими технологіями та їхнім розвитком, основами OSINT, контрпропаганди, пропаганди, інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, як їх розпізнавати та як їм протидіяти.
Також будуть вивчати модулі про цивільне населення в кризових умовах, стрілецьку і тактичну підготовку, домедичну допомогу – однаковий протокол, який був закладений у 10 класі, закладається й у 11. І є модуль "Планую майбутнє: особиста роль в обороні України,
– додала вона.
Коваленко повідомила, що в Україні вже є 960 осередків, придатних для викладання оновленого предмета. У цих осередках діти будуть впродовж цілого дня, в тренінговому форматі, а не в класно-урочному, вчити предмет "Захист України".
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