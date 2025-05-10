"Захист України" у школах викладатимуть по-новому

З 1 вересня предмет "Захист України" у школах нашої держави викладатимуть по-новому. На уроках буде більше практики та менше теорії.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву членкині проєктного офісу Анна Коваленко Суспільному. Мовиться про вивчення у 10 та 11 класах.

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Як викладатимуть "Захист України" у школах

За новою модульною навчальною програмою, затвердженою МОН за погодженням Міноборони, у 10 і 11 класі "Захист України" передбачає викладання шести модулів у кожному класі.

Ці модулі в 10 класі охоплюють такі теми як основи національної безпеки, військове управління та планування, стрілецька підготовка, озброєння та військова техніка, домедична допомога,

– зазначила Коваленко.

В 11 класі, за її словами, школярів знайомитимуть з військовими технологіями та їхнім розвитком, основами OSINT, контрпропаганди, пропаганди, інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, як їх розпізнавати та як їм протидіяти.

Також будуть вивчати модулі про цивільне населення в кризових умовах, стрілецьку і тактичну підготовку, домедичну допомогу – однаковий протокол, який був закладений у 10 класі, закладається й у 11. І є модуль "Планую майбутнє: особиста роль в обороні України,

– додала вона.

Коваленко повідомила, що в Україні вже є 960 осередків, придатних для викладання оновленого предмета. У цих осередках діти будуть впродовж цілого дня, в тренінговому форматі, а не в класно-урочному, вчити предмет "Захист України".

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