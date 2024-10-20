Оновлення предмета "Захист України": що вивчатимуть старшокласники

Старшокланики в Україні вивчають предмет "Захист України" за оновленою програмою. У МОН кажуть, що це одна з вагомих змін у школах.

Важлива частина предмета – навички надання першої медичної допомоги, реагування в стресових, надзвичайних ситуаціях, вміння управління безпілотними засобами. Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

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Що вивчають учні на уроках "Захисту України"

Посадовиця зауважила: важливе нівелювання цього розподілу – ось це хлопці вчать, а дівчат цьому не вчать.

Скасування гендерного складника є наскрізним. Бо функція захисту – комплексна, багаторівнева, і вона стосується кожного. І це реагування на виклики, які ми собі не обираємо. Це про стійкість, яка має закладатися поступово, через цікаві інноваційні підходи,

– каже Кузьмичова.

І додає, що в Україні вже створили 887 осередки, де мають навчатися діти з кількох закладів освіти.

Там буде оснащення. Це не просто плакати, які висять на стіні. Це й "хардова" технологічна складова, де можна практикуватися, тренуватися, в тому числі у гейміфікованому форматі, який відповідає психологічним потребам і особливостям нашої цільової аудиторії підлітків,

– уточнила заступниця Лісового.

МОН сподівається, що новий підхід до викладання предмета змінить філософію ролі і значення людини в країні.

Це про відповідальність, про ціннісні речі, які нативно закладаються у старшій школі. Це готовність захищати країну і знати відповідь на питання "чому я", "чому ми". Щоб це було чимось природним і таким же логічним, як і багато інших речей, які оточують нас у житті,

– резюмувала посадовиця.