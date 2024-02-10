Викладання предмета "Захист України" у школах змінять

Викладання предмета "Захист України" у школах зазнає змін. Його планують викладати у міжшкільних ресурсних центрах, де зможуть навчатися учні різних шкіл громади.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів деталі. І нагадав, що у грудні 2023 року на оновлення цього предмета виділили 1,74 мільярда гривень.

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Викладання предмета "Захист України" змінять

Сташків уточнив, що гроші скерують на нове технічне оснащення кабінетів, обладнання з домедичної допомоги й загальновійськових дисциплін, закупівлю дронів, а також навчання вчителів.

Посадовець розповів, що МОН має намір викладання цього предмета "перенести" до міжшкільних центрів, куди зможуть приїжджати учні.

Можливий такий варіант, що в учнів 10 – 11 класів протягом певного періоду назбиралося 5 – 6 годин із "Захисту України", тоді один день виділяється саме на цей предмет у міжшкільному центрі,

– розповів заступник Лісового.

І додав, що зараз розробляють навчальні програми, які будуть подібні як для дівчат, так і для хлопців та охоплюватимуть багато однакових тем.

Ми навіть зупиняємо конкурс підручників із "Захисту України", тому що хочемо зробити нову програму й відповідно до неї розробляти новий підручник,

– зауважив посадовець.

За словами Сташківа, предмет мають викладати вмотивовані та висококваліфіковані педагоги. Тож на навчання вчителів цьогоріч заклали 100 мільйонів гривень. Вимоги до вчителів, які викладатимуть предмет, не змінюватимуть.

МОН також планує навчити дітей керувати дронами. Вчителів спочатку навчать це робити. Для центрів закуплять не професійні FPV-дрони, а простіші й дешевші моделі.

На оновлення кабінетів та навчання вчителів охопить також училища і коледжі.