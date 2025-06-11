У програмі предмета "Захист України" відбудуться зміни

Кількість годин на вивчення предмета "Захист України" у школах збільшать до 2 обов'язкових на тиждень. Такі зміни погодило Міністерство освіти і науки України.

Це основна погоджена зміна, внесена у Типову освітню програму закладів загальної середньої освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Яких змін зазнає предмет "Захист України"

Згідно з новою редакцією Типової освітньої програми предмет "Захист України" матиме стабільне навантаження – 2 години на тиждень для 10 – 11 класів замість попереднього діапазону 1,5 – 2 години. Це потрібно для практичної підготовки учнів і учениць до викликів сучасності та гарантує достатній час для якісного засвоєння життєво важливих навичок.

Додаткові години дозволяють повноцінно втілити оновлену концепцію навчання, у межах якої старшокласники й старшокласниці опановують сучасні компетентності з безпеки та оборони. Замість лекцій учні й учениці набувають практичних навичок у форматі тренінгів, які проводять у мережі регіональних навчальних центрів.

Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту,

– зазначають у МОН.

Зміни набудуть чинності з початку 2025 – 2026 навчального року та стосуватимуться усіх шкіл.