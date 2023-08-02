В Україні оновлять "Захист України": чого чекати від предмета з вересня у деяких школах

Міністр освіти Оксен Лісовий неодноразово говорив про важливість запровадження у школах предмета, який відповідає на сучасні виклики. Одним з них є "Захист України", зміни в якому запровадять вже наступного навчального року.

Як повідомив Оксен Лісовий, МОН вже активно працює над змінами у програмі дисципліни "Захист України". Нову програму хочуть запустити вже цього вересня у школах з різних областей країни.

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Що нового буде у програмі предмета

За словами Лісового, програма буде більш актуальною для сучасних реалій. Також учні отримають набагато більше практики та здобудуть життєво необхідні навички.

Зокрема, йдеться про:

домедичну допомогу;

мінну безпеку;

керування дронами;

орієнтування на місцевості.

Для того, аби зміни мали ефект, МОН хоче підвищити кваліфікацію вчителів. Зокрема, їх навчать працювати з симуляторами FPV дронів, топографією, а також надавати домедичну допомогу. До цього процесу залучать як українські, так і міжнародні громадські організації.