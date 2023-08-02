В Україні оновлять "Захист України": чого чекати від предмета з вересня у деяких школах

2 серпня 2023, 22:22
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Джерело:

фейсбук Оксена Лісового

Міністр освіти Оксен Лісовий неодноразово говорив про важливість запровадження у школах предмета, який відповідає на сучасні виклики. Одним з них є "Захист України", зміни в якому запровадять вже наступного навчального року.

Як повідомив Оксен Лісовий, МОН вже активно працює над змінами у програмі дисципліни "Захист України". Нову програму хочуть запустити вже цього вересня у школах з різних областей країни. 

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Що нового буде у програмі предмета 

За словами Лісового, програма буде більш актуальною для сучасних реалій. Також учні отримають набагато більше практики та здобудуть життєво необхідні навички. 

Зокрема, йдеться про: 

  • домедичну допомогу;
  • мінну безпеку;
  • керування дронами;
  • орієнтування на місцевості.

Для того, аби зміни мали ефект, МОН хоче підвищити кваліфікацію вчителів. Зокрема, їх навчать працювати з симуляторами FPV дронів, топографією, а також надавати домедичну допомогу. До цього процесу залучать як українські, так і міжнародні громадські організації. 

Автор: Ярослав Сиваківський