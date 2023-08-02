Как сообщил Оксен Лисовой, МОН уже активно работает над изменениями в программе дисциплины "Защита Украины". Новую программу хотят запустить уже в этом сентября в школах из разных областей страны.
Интересно МОН обнародовало модельные обучающие программы для 5 – 9 классов
Что нового будет в программе предмета
По словам Лисового, программа будет более актуальна для современных реалий. Также учащиеся получат гораздо больше практики и обретут жизненно необходимые навыки.
В частности, речь идет о:
- домедицинской помощи;
- минную безопасность;
- управление дронами;
- ориентировка на местности.
Для того чтобы изменения имели эффект, МОН хочет повысить квалификацию учителей. В частности, их научат работать с симуляторами FPV дронов, топографией, а также оказывать медицинскую помощь. В этот процесс привлекут как украинские, так и международные общественные организации.