Как сообщил Оксен Лисовой, МОН уже активно работает над изменениями в программе дисциплины "Защита Украины". Новую программу хотят запустить уже в этом сентября в школах из разных областей страны.

Интересно МОН обнародовало модельные обучающие программы для 5 – 9 классов

Что нового будет в программе предмета

По словам Лисового, программа будет более актуальна для современных реалий. Также учащиеся получат гораздо больше практики и обретут жизненно необходимые навыки.

В частности, речь идет о:

домедицинской помощи;

минную безопасность;

управление дронами;

ориентировка на местности.

Для того чтобы изменения имели эффект, МОН хочет повысить квалификацию учителей. В частности, их научат работать с симуляторами FPV дронов, топографией, а также оказывать медицинскую помощь. В этот процесс привлекут как украинские, так и международные общественные организации.