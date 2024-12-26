З січня набуде чинності Закон України "Про дошкільну освіту"

З 1 січня 2025 року починає діяти Закон України "Про дошкільну освіту". Він закладає фундамент для поліпшення якості дошкільної освіти у нашій державі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки.

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Які зміни передбачає Закон України "Про дошкільну освіту"

Серед важливих змін такі:

Для вихователів – оптимізація навантаження, 56 днів щорічної відпустки, можливість встановлення вищих доплат та надбавок.

Для батьків – територіальна доступність садочків, вибір форми навчання: очна, мережева, дистанційна, нові типи організації освітньої діяльності: мобільні, сімейні, мінісадки.

Для закладів дошкільної освіти – чіткі правила прийому дітей, створення умов для інклюзивного чи спеціального освітнього середовища.

Для влади і засновників садочків – обов'язок забезпечити потрібні ресурси, відповідальність за доступність садочків, справедливу оплату праці вихователів.

У МОН також зазначають, що триває розроблення нормативно-правових актів, які допоможуть імплементувати зміни. Загалом планують ухвалити ще 28 нових НПА.

Нововведення забезпечать інклюзивність, увагу до потреб дітей і створення умов для їхнього гармонійного розвитку.

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