Нові типи дитсадків та збільшення зарплати вихователів: які зміни очікують на дошкільну освіту

З 1 січня 2025 року набуває чинності Закон України "Про дошкільну освіту". Зміни передбачають оптимізацію робочого часу та зростання зарплати вихователів тощо.

Також запровадять кілька нових типів дитсадків. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в ефірі телемарафону заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка.

Дивіться також З січня набуде чинності Закон України "Про дошкільну освіту"

Як зміниться сфера дошкільної освіти

Посадовець анонсував, зокрема, зміни для вихователів.

Це оптимізація робочого часу та зростання заробітної плати. І заробітна плата в дошкіллі буде більш справедливою,

– заявив Вітренко.

І додав, що покращать умови роботи вихователів. МОН при цьому надасть всі необхідні пояснення, а також розробить необхідні нормативно-правові акти.

Передбачили, за словами Вітренка, й оптимізацію мережі дитсадків та запровадження нових видів дошкільних закладів освіти.

Це і оптимізація мережі, що дасть більший доступ до дошкільної освіти, і вибір форми навчання. Запроваджують нові види садочків – мінісадочок, сімейний садочок. Органи місцевої влади є засновником дитячих садочків, на них покладають зобов'язання щодо ресурсного забезпечення дитячих садочків та забезпечення справедливої оплати праці для вихователів та їхніх помічників,

– повідомив заступник міністра.

Мінісадки можуть відкривати в громадах, де є невелика кількість дітей. Громаді при цьому не треба утримувати для дошкільного закладу велику будівлю. Можуть існувати й дитсадки сімейного типу, а також корпоративні дитячі садочки.

Вітренко також зауважив, що врахували й виклики воєнного часу, тож запроваджують нові типи дитсадків.

У партнерстві з ЮНІСЕФ зараз тестуємо мобільний садочок, який розташовується біля укриття в певний період часу. Це великий автомобіль, який забезпечений всім необхідним для дітей, і батьки, знаючи його розклад роботи, можуть туди приводити своїх дітей,

– уточнив посадовець.

І додав, що закон також передбачає викладання у закладах дошкільної освіти англійської мови.