В одній з областей України можуть закрити або реорганізувати понад 50 шкіл

З 1 вересня 2025 року школи в Україні, де навчається менше ніж 45 учнів, держава не фінансуватиме. Тож частину закладів освіти можуть закрити чи реорганізувати.

На Львівщині, до прикладу, таких шкіл на сьогодні є 54. Їх можуть перепрофілювати або закрити. Учнів натомість довозитимуть на навчання у сусідні села на шкільному автобусі, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На Львівщині можуть закрити чи реорганізувати понад 50 шкіл

У селі Лагодів Перемишлянської громади, до прикладу, у місцевій школі навчаються 33 учні. Тому цей заклад освіти може стати одним із трьох, які сформують гімназію.

У селі Чемеринці цієї ж громади у школі навчаються місцеві діти – загалом 37. Через те, що учнів мало, наступного навчального року у селі, ймовірно, залишать лише початкову школу.

Лише в одній Перемишлянській громаді є 19 шкіл, у шести з яких навчається менше ніж 45 школярів. Саме таких закладів стосуватимуться перепрофілювання або ж закриття. Наразі в громаді тривають обговорення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Нагадаємо, що реорганізація роботи малокомплектних шкіл зумовлена змінами до урядової постанови №245. Документ передбачає, що малі школи тепер не отримуватимуть фінансування з державної субвенції.

Відповідно до цих змін з вересня 2025 року під ці школи підпадають ті, де менше ніж 45 учнів. А з 2026 року це буде вже менше ніж 60 учнів. Тому громади мають вирішувати, що робити з цими школами: чи їх робити філіями, чи їх закривати, а дітей довозити до сусідніх шкіл,

– розповів очільник обласного департаменту освіти і науки Олег Паска.