В одній з областей за рік "зникло" 16 шкіл і 4 профтехи

На Житомирщині станом на початок 2024/2025 навчального року було 511 шкіл та 20 закладів профтехосвіти. Це менше ніж рік до цього.

Інформацію про це оприлюднило Головне управління статистики у Житомирській області, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Син Притули зізнався, чому школярі на перерві спілкуються російською

На Житомирщині за рік закрили 16 шкіл і 4 профтехи

За даними Міністерства освіти і науки України, станом на початок 2023/2024 навчального року в області було 527 шкіл. У них навчалися 134,3 тисячі дітей і працювали 15,1 тисячі вчителів.

Станом на початок 2024/2025 навчального року залишилося 511 шкіл, де здобуває освіту 129,9 тисячі дітей і працює 14,8 тисячі учителів, зазначає Житомир.info.

Відповідно до статистичних даних, у Житомирській області на початку 1995/1996 навчального року було 966 шкіл, в яких навчалися 211 тисяч. учнів і працювали майже 20 тисяч вчителів. Поступово кількість закладів освіти та учнів зменшувалася.

Статистична інформація про школи, учнів та вчителів на Житомирщині:



Щодо закладів профтехосвіти, то вперше з 2019 року їхня кількість зменшилася. Станом на кінець 2024 року було 20 таких закладів освіти. А ще рік тому – 24. Кількість учнів, яких прийняли на навчання, зменшилася: 3,5 тисячі у 2024 році проти 3,7 тисячі у 2023 році.