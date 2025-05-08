Информацию об этом обнародовало главное управление статистики в Житомирской области, отмечает 24 Канал.

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На Житомирщине за год закрыли 16 школ и 4 профтеха

По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на начало 2023/2024 учебного года в области было 527 школ. В них учились 134,3 тысячи детей и работали 15,1 тысячи учителей.

По состоянию на начало 2024/2025 учебного года осталось 511 школ, где получает образование 129,9 тысячи детей и работает 14,8 тысячи учителей, отмечает Житомир.info.

Согласно статистическим данным, в Житомирской области в начале 1995/1996 учебного года было 966 школ, в которых учились 211 тысяч учеников и работали почти 20 тысяч учителей. Постепенно количество учебных заведений и учеников уменьшалось.

Статистическая информация о школах, учеников и учителей на Житомирщине:



По заведениям профтехобразования, то впервые с 2019 года их количество уменьшилось. По состоянию на конец 2024 года было 20 таких учебных заведений. А еще год назад – 24. Количество учеников, которых приняли на обучение, уменьшилось: 3,5 тысячи в 2024 году против 3,7 тысячи в 2023 году.