Залужний захистив дисертацію на засекречену тему та став доктором

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний здобув науковий ступінь доктора філософії. Він захистив дисертацію з права в Національному університеті "Одеська юридична академія". Датою захисту вказано 16 грудня.

На сайті Одеської юридичної академії немає окремої новини про цей захист. Утім, є дані в NAQA.Svr – це інформаційна система Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Проте деталей небагато, адже дисертація й анотація до неї становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

До теми Тема засекречена: Залужний пише дисертацію в Одеській юридичній академії

Про що дисертація Залужного

Вочевидь, тема роботи стосується дотримання дисципліни у війську та дисциплінарних стягнень. Серед ключових слів, указаних в NAQA.Svr, – військова дисципліна, бойовий імунітет, військова юстиція та дисциплінарний статут ЗСУ.



Залужний захистив дисертацію і став доктором / Скриншот 24 Каналу

Кожен аспірант, працюючи над дисертацією, має опублікувати низку статей. У них головком указаний аспірантом кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби. Вона розташована у Чернігові.

Статей шість, переглянути можна лише п'ять. Вони побачили світ у виданнях "Право та державне управління", "Право і суспільство", "Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції", "Юридичний бюлетень", Juris Europensis Scientia, "Південноукраїнський правничий часопис".

Три статті вийшло 2022 року і ще три – у 2023-му. В них ідеться про військово-дисциплінарну відповідальність і її засади, військово-дисциплінарні проступки та військову дисципліну загалом.