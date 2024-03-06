Міносвіти оголосило вибори ректора Чернівецького університету
Джерело:Міносвіти України
Міносвіти України оголосило конкурс на посаду ректора Чернівецького національного університету. У чинного очільника ЗВО Романа Петришина у червні завершується контракт.
МОН при цьому оприлюднило перелік вимог до кандидатів. А також повідомило, які документи варто подати.
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Які вимоги до кандидатів
Участь у конкурсі можуть брати громадяни України, які:
- вільно володіють державною мовою;
- мають вчене звання та науковий ступінь;
- мають щонайменше десять років стажу на науково-педагогічних посадах;
Подати заяви та документи вони можуть до 28 квітня.
Які документи треба подати
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
- копію держсертифікату про рівень володіння державною мовою;
- засвідчену копію довідки про результати перевірки.
Документи варто надсилати на адресу МОН: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.
Зазначимо, що чинний ректор ЧНУ Роман Петришин обіймає свою посаду з 2019 року. Він може вдруге подавати свою кандидатуру на посаду ректора.
- Нагадаємо, що Міносвіти недавно анонсувало зміну поколінь ректорів вишів в Україні у 2024 році. Вона відбудеться через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.