Міносвіти оголосило вибори ректора Чернівецького університету

6 березня 2024, 13:27
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Джерело:

Міносвіти України

Міносвіти України оголосило конкурс на посаду ректора Чернівецького національного університету. У чинного очільника ЗВО Романа Петришина у червні завершується контракт. 

МОН при цьому оприлюднило перелік вимог до кандидатів. А також повідомило, які документи варто подати. 

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Які вимоги до кандидатів

Участь у конкурсі можуть брати громадяни України, які:

  • вільно володіють державною мовою;
  • мають вчене звання та науковий ступінь;
  • мають щонайменше десять років стажу на науково-педагогічних посадах;

Подати заяви та документи вони можуть до 28 квітня.

Які документи треба подати 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
  • копію держсертифікату про рівень володіння державною мовою;
  • засвідчену копію довідки про результати перевірки. 

Документи варто надсилати на адресу МОН: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

Зазначимо, що чинний ректор ЧНУ Роман Петришин обіймає свою посаду з 2019 року. Він може вдруге подавати свою кандидатуру на посаду ректора. 

Автор: Марія Волошин