Міносвіти оголосило вибори ректора Чернівецького університету

Міносвіти України оголосило конкурс на посаду ректора Чернівецького національного університету. У чинного очільника ЗВО Романа Петришина у червні завершується контракт.

МОН при цьому оприлюднило перелік вимог до кандидатів. А також повідомило, які документи варто подати.

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Які вимоги до кандидатів

Участь у конкурсі можуть брати громадяни України, які:

вільно володіють державною мовою;

мають вчене звання та науковий ступінь;

мають щонайменше десять років стажу на науково-педагогічних посадах;

Подати заяви та документи вони можуть до 28 квітня.

Які документи треба подати

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;

довідку про наявність або відсутність судимості;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

копію держсертифікату про рівень володіння державною мовою;

засвідчену копію довідки про результати перевірки.

Документи варто надсилати на адресу МОН: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

Зазначимо, що чинний ректор ЧНУ Роман Петришин обіймає свою посаду з 2019 року. Він може вдруге подавати свою кандидатуру на посаду ректора.