Вона допоможе підвищити якість навчання державною мовою та мовами корінних народів і національних меншин (спільнот) у школах. Документ має на меті сприяння розвитку цих мов.
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В Україні створять умови для вивчення мов національних меншин
Дорожня карта, яку презентували днями, містить перелік конкретних кроків і завдань, які треба втілити, щоб забезпечити ефективну реалізацію законів і нормативних документів з урахуванням інтересів та потреб представників корінних народів.
Заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець при цьому наголосив, що освіта має бути для всіх українських дітей однаково доступною та якісною.
Один із критеріїв ефективності роботи такої системи – це успішність інтеграції дитини в суспільство під час та після завершення навчання, можливість бути його частиною, працювати, навчатися в ЗВО. Тому ми підійшли системно до цього питання та охопили більш широкі зміни, ніж питання проведення уроків,
– зауважив посадовець.
Дорожня картка передбачає:
- формування та вдосконалення законодавчої та нормативної бази;
- створення умов для підвищення якості навчання;
- підвищення кваліфікації педагогів;
- організацію та проведення консультацій з представниками громад корінних народів і національних меншин щодо питань в галузі освіти.
Раніше ми також повідомляли про те, що у Польщі інтегрують українських дітей-біженців у свою систему освіти. Деталі можна прочитати за посиланням.