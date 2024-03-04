Заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха розповів, як відбуватиметься інтеграція дітей у систему освіти країни. Також заявила, що хоче, аби наші діти вчили у Польщі рідну мову.

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У Польщі вважають, що усі діти України мають вчитися у місцевих школах

Посадовиця уточнила, що зараз учні-біженці з України становлять майже 3% всіх школярів у країні. Якби ж усі українські учні ходили до місцевих шкіл, то ця цифра була б на рівні 7%.

Муха при цьому називає перебування українських дітей-біженців поза польською системою освіти великою проблемою.

Деякі з них навчаються в українських онлайн-школах, але невідомо, наскільки ці діти справді виконують свої навчальні зобов'язання. Проте найбільшою проблемою є ті діти, які – а ми припускаємо, що їх може бути велика група – не навчаються в жодній освітній системі: ані в польській, ані в українській,

– каже заступниця міністра освіти Польщі.

І вважає, що неприйнятно, щоб держава дозволяла рости дітям, яким не гарантували виконання права на освіту.

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Українці вивчатимуть у школах Польщі рідну мову

Також Муха припустила, що з наступного року українські діти зможуть вивчати рідну мову в польських школах як другу іноземну.

З 2025/26 навчального року українську мову можна буде складати як матуральний іспит,

– уточнила вона.