Заместитель министра образования Польши Йоанна Муха рассказала, как будет происходить интеграция детей в систему образования страны. Также заявила, что хочет, чтобы наши дети учили в Польше родной язык.

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В Польше считают, что все дети Украины должны учиться в местных школах

Чиновница уточнила, что сейчас ученики-беженцы из Украины составляют почти 3% всех школьников в стране. Если бы все украинские ученики ходили в местные школы, то эта цифра была бы на уровне 7%.

Муха при этом называет пребывание украинских детей-беженцев вне польской системы образования большой проблемой.

Некоторые из них учатся в украинских онлайн-школах, но неизвестно, насколько эти дети действительно выполняют свои учебные обязательства. Однако самой большой проблемой являются те дети, которые – а мы предполагаем, что их может быть большая группа – не учатся ни в одной образовательной системе: ни в польской, ни в украинской,

– говорит заместитель министра образования Польши.

И считает, что неприемлемо, чтобы государство позволяло расти детям, которым не гарантировали выполнение права на образование.

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Украинцы будут изучать в школах Польши родной язык

Также Муха предположила, что со следующего года украинские дети смогут изучать родной язык в польских школах как второй иностранный.

С 2025/26 учебного года украинский язык можно будет сдавать как матуральный экзамен,

– уточнила она.