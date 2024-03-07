Кілька українських вишів отримають нових ректорів

Міносвіти України оголосило конкурс на заміщення посади кількох ректорів вишів. Днями таке оголошення стосувалося Чернівецького університету.

Серед переліку вишів, де відбудеться конкурс, – Національний університет біоресурсів і природокористування та Національний університет "Полтавська політехніка імені Кондратюка".

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Кілька вишів отримають нових ректорів

Раніше, окрім Чернівецького університету МОН також оголосило про вибори у Національному університеті "Острозька академія" та Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій.

У конкурсі на посаду ректора можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови. Також кандидати повинні мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – близько двох місяців.

Документи необхідно надсилати на адресу міністерства: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

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Цьогоріч чимало вишів отримає нових ректорів