Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. І додав, що ідея окремого медуніверситету у світі не прижилася, тож студенти-медики повинні вчитися на факультетах, які є частиною класичних ЗВО.

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МОЗ – "за" об'єднання

Винницький каже, що в Івано-Франківську має бути один технічний університет і один класичний університет з потужною медичною складовою. Тому два вищезгадані виші треба об'єднати. Але це не пріоритетне питання.

Мова йде про покращення якості освіти. Не про оптимізацію в розумінні економії. У Прикарпатському університеті є не те, що найкраща в Україні, а найкраща у Східній Європі кафедра біохімії. І йдеться про базовий курс "Біохімія", який потрібен кожному медику,

– вважає посадовець.

Що кажуть в Івано-Франківському медуніверситеті

Офіційних заяв чи документів щодо об'єднання Івано-Франківського медуніверситету з Прикарпатським наразі немає, каже виконувач обов'язків ректора медуніверситету Руслан Козовий. І додає, що керівництво та колектив не підтримує ідею МОН.

Наші дипломи визнають багато країн. А прикладом міжнародного рейтингу є наші студенти-іноземці, які приїжджають до нас навчатися,

– заявив Козовий.

І додає, що дисципліни кафедри біохімії ІФНМУ мають більше медичний ухил, скерований на підготовку лікарів, фармацевтів, стоматологів, а рівень самої кафедри дуже високий.

Декан медичного факультету Роман Яцишин, який недавно переміг у конкурсі на цю посаду, зазначає, що проти цього об'єднання. Каже, що виш самодостатній.

Ми повинні розвивати медичну освіту. Це – реабілітаційні послуги, медичні послуги, збереження наших студентів чи абітурієнтів для України. Щоб вони не переїжджали в інші країни,

– вважає декан.

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Яка думка колективу Прикарпатського національного університету

Студентка третього курсу Євгенія Косторнова вважає, що об'єднання вишів, безперечно, вплине на якість освіти, проте це буде відчутно у фінансуванні й організації навчання.

Ректор вишу Ігор Цепенда зазначає, що Прикарпатський національний університет у випадку об'єднавчих процесів буде центром через його високий рейтинг. До об'єднання вишів готовий.

Нардепи з Івано-Франківщини при цьому заявляють, що всі три державні університети в Івано-Франківську є самодостатніми та не потребують злиття.