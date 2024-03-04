До пілотного проєкту вже долучили кілька вишів. Деталі читайте далі.

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Де створять центри підтримки для студентів

Так, участь у проєкті візьмуть такі ЗВО:

Криворізький державний педагогічний університет;

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут";

Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Західноукраїнський національний університет;

Маріупольський державний університет;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;

Український католицький університет;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Протягом цього року у межах пілотного проєкту розроблять методологію запуску та роботи центрів підтримки студентів для залучення інших закладів освіти.

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Які послуги можна буде отримати у центрі

Центри передбачать надання таких послуг:

консультації та методологічна підтримка щодо доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм;

моніторинг та організація доступності під час вступу та складання іспитів;

інформаційна доступність навчальних та організаційних матеріалів.

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