До пілотного проєкту вже долучили кілька вишів. Деталі читайте далі.
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Де створять центри підтримки для студентів
Так, участь у проєкті візьмуть такі ЗВО:
- Криворізький державний педагогічний університет;
- Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут";
- Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка;
- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
- Західноукраїнський національний університет;
- Маріупольський державний університет;
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;
- Український католицький університет;
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Протягом цього року у межах пілотного проєкту розроблять методологію запуску та роботи центрів підтримки студентів для залучення інших закладів освіти.
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Які послуги можна буде отримати у центрі
Центри передбачать надання таких послуг:
- консультації та методологічна підтримка щодо доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм;
- моніторинг та організація доступності під час вступу та складання іспитів;
- інформаційна доступність навчальних та організаційних матеріалів.
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