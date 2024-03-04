К пилотному проекту уже привлекли несколько вузов. Детали читайте дальше.

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Где создадут центры поддержки для студентов

Так, участие в проекте примут такие ЗВО:

Криворожский государственный педагогический университет;

Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт";

Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко;

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;

Западноукраинский национальный университет;

Мариупольский государственный университет;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;

Украинский католический университет;

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины.

В течение этого года в рамках пилотного проекта разработают методологию запуска и работы центров поддержки студентов для привлечения других учебных заведений.

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Какие услуги можно будет получить в центре

Центры предусматривают предоставление таких услуг:

консультации и методологическая поддержка по доступности, соответствия и приемлемости образовательных программ;

мониторинг и организация доступности при поступлении и сдаче экзаменов;

информационная доступность учебных и организационных материалов.

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