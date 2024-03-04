Однако в этом году такое нововведение запланировали воплотить в жизнь не по всей территории Украины. Сначала в 7 учебных заведениях, сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров.

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Где в Украине можно будет овладеть новой профессией

Так, операторов гражданских дронов будут готовить в профтехах таких областей:

Львовской;

Днепропетровской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Сумской;

Черниговской.

Федоров уточнил, что благодаря поддержке ЕС закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей.

В планах – еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии. Уметь управлять гражданским дроном – сверхважно для Украины сегодня,

– сообщил вице-премьер.

И отметил, что эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны.

Федоров также отметил, что реформа профтехобразования продолжается. По его словам, недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране.

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