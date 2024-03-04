Однако в этом году такое нововведение запланировали воплотить в жизнь не по всей территории Украины. Сначала в 7 учебных заведениях, сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров.

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Где в Украине можно будет овладеть новой профессией

Так, операторов гражданских дронов будут готовить в профтехах таких областей:

  • Львовской;
  • Днепропетровской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Черниговской.

Федоров уточнил, что благодаря поддержке ЕС закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей.

В планах – еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии. Уметь управлять гражданским дроном – сверхважно для Украины сегодня,
– сообщил вице-премьер.

И отметил, что эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны.

Федоров также отметил, что реформа профтехобразования продолжается. По его словам, недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране.

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В Украине появится новая профессия

  • В Украине уже с 1 сентября на базе училищ будут готовить поваров учебного заведения.
  • Над внедрением этого курса работает Минобразования совместно с Офисом реформ.
  • Чиновники говорят, что это будет совершенно новая профессия.
  • На сегодня уже утвердили программу повышения квалификации.
  • Отметим, что в Украине в октябре 2023 года презентовали Стратегию реформы школьного питания.