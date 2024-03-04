Однако в этом году такое нововведение запланировали воплотить в жизнь не по всей территории Украины. Сначала в 7 учебных заведениях, сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров.
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Где в Украине можно будет овладеть новой профессией
Так, операторов гражданских дронов будут готовить в профтехах таких областей:
- Львовской;
- Днепропетровской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Черниговской.
Федоров уточнил, что благодаря поддержке ЕС закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей.
В планах – еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии. Уметь управлять гражданским дроном – сверхважно для Украины сегодня,
– сообщил вице-премьер.
И отметил, что эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны.
Федоров также отметил, что реформа профтехобразования продолжается. По его словам, недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране.
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В Украине появится новая профессия
- В Украине уже с 1 сентября на базе училищ будут готовить поваров учебного заведения.
- Над внедрением этого курса работает Минобразования совместно с Офисом реформ.
- Чиновники говорят, что это будет совершенно новая профессия.
- На сегодня уже утвердили программу повышения квалификации.
- Отметим, что в Украине в октябре 2023 года презентовали Стратегию реформы школьного питания.