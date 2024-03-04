Однак цьогоріч таке нововведення запланували втілити у життя не по всій території України. Спочатку у 7 закладах освіти, повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Де в Україні можна буде опанувати нову професію

Так, операторів цивільних дронів готуватимуть у профтехах таких областей:

Львівській;

Дніпропетровській;

Київській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Сумській;

Чернігівській.

Федоров уточнив, що завдяки підтримці ЄС закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів.

У планах – ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії. Вміти керувати цивільним дроном – надважливо для України сьогодні,

– повідомив віцепрем'єр.

І наголосив, що ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

Федоров також зазначив, що реформа профтехосвіти триває. За його словами, нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні.

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