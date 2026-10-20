Учні у цьому місті зможуть безоплатно навчатись плавати на канікулах

Уже за кілька днів у більшості шкіл України стартують осінні канікули. Учні у Львові при цьому зможуть безоплатно навчатись плавати у цей період.

Для цього треба зареєструватися на безкоштовні уроки. Про це інформує Освіта Львова.

Коли і де учні можуть вчитися плавати

Вчитись плавати безоплатно можуть учні початкових класів. Для цього передбачили 18 шкільних басейнів у різних районах міста.

Школярі вчитимуться плавати із 26 до 30 жовтня (деталі — у реєстраційних формах). Записатися для участі можуть учні 2 – 4 класів.

Для занять треба мати з собою відповідний одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну.

Де зареєструватись

Батьки з учнями можуть обрати найкомфортнішу локацію.

Зазначимо, що кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись, отже, достатню кількість школярів за цією локацією уже набрали. Тож батькам і учням варто поспішати.

Обрати басейн та зареєструватись можна у коментарі до допису за цим посиланням.