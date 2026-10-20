Для этого нужно зарегистрироваться на бесплатные уроки. Об этом сообщает Образование Львова.

Когда и где ученики могут учиться плавать

Бесплатно учиться плавать могут ученики начальных классов. Для этого предусмотрено 18 школьных бассейнов в разных районах города.

Школьники будут учиться плавать с 26 по 30 октября (подробности – в регистрационных формах). Записаться для участия могут ученики 2–4 классов.

️Для занятий необходимо иметь с собой соответствующую одежду для плавания, полотенце, средства гигиены и медицинскую справку формы 086/о с отметкой о разрешении на посещение бассейна.

Где зарегистрироваться

Родители с учениками могут выбрать наиболее удобное место.

Отметим, что каждое учебное заведение может принять ограниченное количество детей. Если форма регистрации закрыта и вы не можете зарегистрироваться – значит, по этому месту уже набрано достаточное количество школьников. Поэтому родителям и ученикам стоит поторопиться.

Выбрать бассейн и зарегистрироваться можно в комментариях к публикации по этой ссылке.