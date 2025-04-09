Де учаснику НМТ-2025 знайти інформацію про місце і дату складання тестування

Напередодні складання національного мультитесту учасники шукають інформацію про дату, місце та час проведення тестування. Їх можна знайти у запрошенні для участі в НМТ.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту.

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Де знайти інформацію про місце і дату складання НМТ-2025

При цьому запрошення на цій сторінці з'явиться не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Цьогоріч можливість завантажити запрошення учасники основної сесії отримають з 4 травня.

Учасники, які складатимуть мультитест під час додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку проведення додаткової сесії. Завантажити запрошення можна буде з 11 липня.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Для допуску до екзаменаційного центру учаснику необхідно буде мати документ, що посвідчує особу, та Сертифікат національного мультипредметного тесту 2025 року.

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Що відомо про НМТ у 2025 році