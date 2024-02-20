Лісовий розповів, як зараховуватимуть оцінки українським учням-біженцям

Українським школярам, як виїхали з країни через війну, після повернення на Батьківщину зарахують результати навчання у їхніх школах. Взаємно зарахують усі універсальні предмети.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. І додав, що зараз українські школярі за кордоном можуть навчатися за так званим українознавчим компонентом.

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Чи зарахують результати навчання учням-біженцям після повернення

До 6 годин на тиждень учні вивчатимуть українську мову, історію та літературу, географію. З цих предметів їм виставлятимуть оцінки. Результати з інших предметів їм зарахують після повернення в Україну, зазначив міністр.

Методичні рекомендації щодо цього розроблені і поширені. Саме навчання запущене дистанційно в окремих школах,

– наголосив Лісовий.

І додав, що все ж є проблема щодо того, що не в усіх країнах українці отримують цю інформацію. Тож Міносвіти почало комунікувати з міністерствами освіти інших країн щодо цього.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Це посильне навантаження, і дублювати школу за кордоном в повному форматі українською школою дітям не треба,

– акцентував посадовець.

І додав, що протягом останніх двох років батьки та учні мали різні сподівання щодо майбутнього, але в Україні їх дуже чекають. І поки діти навчаються за кордоном, це навчання має бути комфортним.

Раніше ми також інформували про те, що МОН планує створити інформаційний іміджевий центр для українських учнів-біженців. Як і в яких країнах він діятиме, читайте за посиланням.