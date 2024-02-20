Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. И добавил, что сейчас украинские школьники за рубежом могут учиться по так называемому украиноведческому компоненту.

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Засчитают ли результаты обучения ученикам-беженцам после возвращения

До 6 часов в неделю ученики будут изучать украинский язык, историю и литературу, географию. По этим предметам им будут выставлять оценки. Результаты по другим предметам им засчитают после возвращения в Украину, отметил министр.

Методические рекомендации по этому поводу разработаны и распространены. Само обучение запущено дистанционно в отдельных школах,

– подчеркнул Лисовой.

И добавил, что все же есть проблема относительно того, что не во всех странах украинцы получают эту информацию. Поэтому Минобразования начало коммуницировать с министерствами образования других стран по этому поводу.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Это посильная нагрузка, и дублировать школу за рубежом в полном формате украинской школой детям не надо,

– акцентировал чиновник.

И добавил, что в течение последних двух лет родители и ученики имели разные надежды относительно будущего, но в Украине их очень ждут. И пока дети учатся за рубежом, это обучение должно быть комфортным.

Ранее мы также информировали о том, что МОН планирует создать информационный имиджевый центр для украинских учеников-беженцев. Как и в каких странах он будет действовать, читайте по ссылке.