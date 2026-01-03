Чи підвищать вихователям у дитсадках зарплату у 2026 році

В Україні з 1 січня підвищили зарплати педагогам. Зросте рівень доходу і вихователів у дитячих садках.

Їхні посадові оклади збільшать на 30% з 1 січня 2026 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової.

Дивіться також Вчителям і викладачам збільшили зарплату: якою вона буде з січня 2026 року

Чи збільшать вихователям зарплату?

Це рішення вже погодив уряд. Воно є обов'язковим. Кошти виділятимуть з місцевих бюджетів, уточнила посадовиця.

І додала, що збільшена освітня субвенція для вчителів та інших держбюджетних програм надасть громадам додаткові кошти.

Підвищать оклади на 30% всім педагогам закладів державної й комунальної форм власності, зазначає Osvita.ua.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Зауважимо, що ухвалений цьогоріч Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків. Тепер зарплати вихователям нараховує та сплачує місцеве самоврядування.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у телеграм-каналі повідомляв, що запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів.

Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ

Чи підвищили педагогам зарплату?