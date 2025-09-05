Лісовий розповів, чи знайшли у бюджеті кошти на підвищення зарплат учителям
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що в держбюджеті немає достатньо коштів на підвищення зарплат учителям.
- Однак є додаткова надбавка за роботу у складних умовах.
Учителі в Україні очікують на підвищення зарплати, зокрема посадового окладу. Але зараз у держбюджеті немає коштів на виконання статті закону "Про освіту".
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Чи підвищать учителям зарплати?
Посадовець наголосив, що зараз у бюджеті, на жаль, немає достатньо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Тобто вчителі мали б отримувати 24 тисячі гривень.
Ми маємо встановлену додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка у цьому році складає 2 тисячі гривень. У бюджеті наступного року ці кошти також передбачені,
– заявив Лісовий.
Очільник МОН також зазначив, що МОН спільно з Мінфіном опрацьовують можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.
Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені. Все буде залежати значно від потреб оборони,
– резюмував міністр.
Чи отримуватимуть учителі з вересня доплати?
- З 1 вересня 2025 року зріс розмір "учительської тисячі". Мовиться про доплату педагогам за роботу у несприятливих умовах.
- З 1 січня цього року учителі шкіл отримували щомісяця 1 300 гривень. З урахуванням податків – 1 тисячу гривень.
- З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросте. Вона становитиме 2 600 гривень. З урахуванням податків – 2 тисячі гривень.
- Торік на цю мету уряд України виділив 12 мільярдів гривень.