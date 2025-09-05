Учителі в Україні очікують на підвищення зарплати, зокрема посадового окладу. Але зараз у держбюджеті немає коштів на виконання статті закону "Про освіту".

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чи підвищать учителям зарплати?

Посадовець наголосив, що зараз у бюджеті, на жаль, немає достатньо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Тобто вчителі мали б отримувати 24 тисячі гривень.

Ми маємо встановлену додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка у цьому році складає 2 тисячі гривень. У бюджеті наступного року ці кошти також передбачені,

– заявив Лісовий.

Очільник МОН також зазначив, що МОН спільно з Мінфіном опрацьовують можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.

Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені. Все буде залежати значно від потреб оборони,

– резюмував міністр.

Чи отримуватимуть учителі з вересня доплати?