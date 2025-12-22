Лісовий розповів, наскільки у 2026 році підвищать зарплати вчителям

У 2026 році зарплати вчителям підвищать у межах двох етапів. Оплата праці педагогів зросте на 30% з 1 січня і ще на 20% – з 1 вересня.

Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю LB.ua, інформує 24 Канал. За його словами, протягом трьох останніх років на освітню субвенцію виділяли 103 мільярди гривень. У наступному буде плюс 58,6 мільярда гривень.

Наскільки підвищать зарплати вчителям?

Міністр заявив, що неодноразово обговорювали з посадовцями, як знайти ці кошти. Те, що їх таки знайшли, він назвав великим успіхом.

Лісовий також розповів, що нинішня структура зарплати вчителів є доволі складною і потребує певних змін.

Наразі ми залишаємось в цій моделі: з січня підвищуємо оклади на третину, а далі виходимо на діалог з професійними спільнотами, з громадами. Пропонуємо їм певні рішення, які стосуються, зокрема, зміни структури зарплати. Це та дискусія, яку всі чули, яку ініціював Комітет з питань освіти, і під ці рішення, власне, вже перед другим читанням бюджету депутати додали ще 4,8 мільярда гривень,

– уточнив посадовець.

Цікаво! Верховна Рада України недавно ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. На освіту і науку передбачили 298,8 мільярда гривень. Це на 85,4 мільярда гривень більше ніж у 2025 році, повідомляли у МОН.

Лісовий також розповів, що у МОН розробили чотири сценарії підвищення зарплат учителям.

Вони передбачали варіанти рівномірного підвищення зарплат, нерівномірного, стимулювання, наприклад, молодих вчителів. Зі збільшенням навантаження, без збільшення навантаження. Ми їх обговорювали, зокрема з Комітетом, і, власне, одну з моделей певною мірою вони і використали,

– повідомив він.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?