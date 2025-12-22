Лисовой рассказал, насколько в 2026 году повысят зарплаты учителям

В 2026 году зарплаты учителям повысят в рамках двух этапов. Оплата труда педагогов вырастет на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью LB.ua, информирует 24 Канал. По его словам, течение трех последних лет на образовательную субвенцию выделяли 103 миллиарда гривен. В следующем будет плюс 58,6 миллиардов гривен.

Насколько повысят зарплаты учителям?

Министр заявил, что неоднократно обсуждали с чиновниками, как найти эти средства. То, что их таки нашли, он назвал большим успехом.

Лисовой также рассказал, что нынешняя структура зарплаты учителей довольно сложная и требует определенных изменений.

Сейчас мы остаемся в этой модели: с января повышаем оклады на треть, а дальше выходим на диалог с профессиональными сообществами, с общинами. Предлагаем им определенные решения, касающиеся, в частности, изменения структуры зарплаты. Это та дискуссия, которую все слышали, которую инициировал Комитет по вопросам образования, и под эти решения, собственно, уже перед вторым чтением бюджета депутаты добавили еще 4,8 миллиарда гривен,

– уточнил чиновник.

Интересно! Верховная Рада Украины недавно приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен. Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году, сообщали в МОН.

Лисовой также рассказал, что в МОН разработали четыре сценария повышения зарплат учителям.

Они предусматривали варианты равномерного повышения зарплат, неравномерного, стимулирования, например, молодых учителей. С увеличением нагрузки, без увеличения нагрузки. Мы их обсуждали, в частности с Комитетом, и, собственно, одну из моделей в определенной степени они и использовали,

– сообщил он.

Что известно о повышении зарплат учителям?