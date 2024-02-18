Лісовий розповів, наскільки підвищать зарплату вчителям і від чого вона залежатиме

У 2024 році вчителям в Україні мають підвищити зарплату у межах двох етапів. Перший, власне, відбувся вже 1 січня.

Другий передбачили на 1 квітня цього року. Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів детальніше.

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Коли і наскільки вчителям підвищать зарплату

Посадовець зазначив: на жаль, ми не маємо зараз достатньо коштів на те, щоб підвищити вчителям зарплату відповідним чином, але у межах загального підвищення мінімальної зарплати передбачили два підвищення.

Перше – в січні (на 10%, – 24 Канал), а друге – в квітні (на 12%, – 24 Канал). Після цього заробітна платня вчителя буде в межах від 10 до 15 тисяч гривень в залежності від категорії надбавок та іншого,

– повідомив Лісовий.

І додав: у МОН розуміють, що цього недостатньо, особливо враховуючи національну місію педагога. Тому визначають, як систему нарахування зарплати зробити зрозумілою та прозорою.

Ми хочемо зробити ставку вчителя більш масивною в загальному тілі заробітної плати. При цьому, щоб було кілька надбавок зрозумілих, тому що сьогодні для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата. Ми плануємо ці зміни, але з іншого боку ми прив'язуємо розмір заробітної плати до кваліфікації вчителя,

– уточнив посадовець.

Міністр при цьому зауважив, що потрібно оцінювати всі робочі години вчителя, а не тільки так звані горлові години.

Ми повинні оцінити і всі ті години, які вчитель мусить перебувати в школі і оплатити їх, ми плануємо нараховувати в майбутньому зарплатню вчителя, враховуючи його цифрові навички, володіння мовами,

– резюмував посадовець.

Раніше про підвищення зарплат учителям повідомляв прем'єр Денис Шмигаль Деталі читайте за посиланням.