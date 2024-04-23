Лісовий обіцяв: чи підвищили учителям зарплату з 1 квітня

Кілька місяців тому міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував підвищення зарплати педагогам з січня та з квітня 2024 року. Тож учителі очікували на збільшення оплати праці.

У Міносвіти дали офіційну відповідь щодо того, чи зросла зарплата освітян з 1 квітня. Однак не все так просто.

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Чи зросла зарплата вчителів

У відомстві заявили, що підвищення зарплат бюджетникам мало відбуватися у межах загального підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду і відповідної зміни усієї єдиної тарифної сітки.

У МОН також зазначили, що відповідне рішення ухвалює уряд за поданням Міністерства економіки України. І порадили для отримання детального роз'яснення звернутися в Мінекономіки, адже це не входить у повноваження МОН.

ЗМІ уже надіслали запит для роз’яснення ситуації до Міністерства економіки України.

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Підвищення зарплат учителям заклали у проєкті Держбюджету-2024

Раніше таке підвищення зарплат освітянам заклали у Пояснювальній записці до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік та передбачили видатки на "встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2024 року у розмірі 3195 гривень, а з 1 квітня 2024 року – 3600 гривень".

Юрист Олександр Брижак пояснив, що підвищення посадового окладу з 1 січня та 1 квітня 2024 року також передбачав проєкт постанови уряду України "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Але Кабмін не ухвалив цей проєкт постанови у вищевказаному вигляді. Ухвалена від 12 січня 2024 року постанова КМУ "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" встановлює таке: "Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховують, зважаючи на розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду 3195 гривень".

Тобто обіцяне підвищення посадового окладу з 1 квітня 2024 року не відбулося.