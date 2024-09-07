Міністр освіти розповів, вчителів яких предметів не вистачає у школах

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що в нашій державі спостерігають нестачу вчителів у школах.

Найбільше не вистачає педагогів з трьох предметів. Мовиться про вчителів інформатики, математики, англійської мови.

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В Україні не вистачає учителів

Лісовий також розповів, скільки у середньому заробляють вчителі у нашій державі зараз. Так, середня зарплата педагога – 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою.

Однак посадовець заявив, що це не та зарплата, яку мали б отримувати освітяни. Він нагадав, що Закон про освіту передбачає підняття оплати праці освітян до трьох прожиткових мінімумів – тобто 24 тисяч гривень.

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Все ж, за словами посадовця, це стане реальністю тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би вільних 50 – 60 мільярдів додаткових коштів.