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Освіта Освіта в Україні Лісовий розповів, на скільки вчителям цьогоріч збільшили зарплату
14 березня, 19:08
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Лісовий розповів, на скільки вчителям цьогоріч збільшили зарплату

Марія Волошин
Основні тези
  • З січня 2025 року вчителі в Україні отримують додатково 1000 гривень до зарплати.
  • Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що заробітна плата педагогів зросла більш ніж на 10 відсотків цьогоріч. 

З січня 2025 року вчителі в Україні додатково отримують "на руки" 1000 гривень доплати до зарплати. З вересня ця сума зросте удвічі.

Тож збільшення заробітної плати педагогів зросло більш ніж на 10 відсотків. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує 24 Канал.

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Чи зросла цьогоріч зарплата вчителів 

Посадовець зазначив, що питання соціального забезпечення вчителів є справді великою проблемою і потребує негайного розв'язання.

В цьому році уряд забезпечив збільшення заробітної плати більш ніж на 10 відсотків. Цього, звичайно, недостатньо. Це 12 мільярдів гривень, та сума, на яку збільшена освітня субвенція для оплати праці вчителям,
– уточнив міністр.

Також очільник МОН додав, що проблема низької заробітної плати стосується не лише вчителів, але всіх освітян і педагогів, які працюють у сфері дошкільної, фахової передвищої, професійної та вищої освіти. 

Відповідно до Закону "Про освіту" ми мусимо знайти кошти в обсязі 270 мільярдів на збільшення заробітної плати. І працюємо над тим, щоб або поетапно, або одномоментно при появі таких коштів забезпечити виконання цієї статті,
– резюмував Лісовий.

Раніше у МОН роз'яснили, хто з педагогів може отримувати доплату до зарплати.