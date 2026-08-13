"Два чи три етапи попереду": Зеленський розповів про зростання зарплат учителів
Глава Української Держави Володимир Зеленський заявив, що зарплата вчителів зростатиме. Навіть незважаючи на війну.
Про це він заявив під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.
Що сказав Зеленський про зарплати вчителів
Президент заявив, що кілька етапів підвищення оплати вчителів в Україні ще попереду.
Незважаючи на те що весь бюджет у нас – в Міністерстві оборони, ми збільшуємо заробітні плати нашим педагогам. Там є поетапне збільшення, два чи три етапи ще попереду, все це буде,
– запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання про низьку оплату праці вчителів.
Глава держави наголосив, що зарплати вчителів зростатимуть.
Не так швидко, як хочеться, але вас почуто, знаємо про цю проблему, знаємо про ці виклики і дуже вдячні нашим педагогам,
– резюмував він.
Що відомо про підвищення зарплат учителям цьогоріч
У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні також зросли. Їхні посадові оклади підвищили на 30% з 1 січня 2026 року.
Також 2026 року зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
"Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).