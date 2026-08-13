Про це він заявив під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.

Що сказав Зеленський про зарплати вчителів

Президент заявив, що кілька етапів підвищення оплати вчителів в Україні ще попереду.

Незважаючи на те що весь бюджет у нас – в Міністерстві оборони, ми збільшуємо заробітні плати нашим педагогам. Там є поетапне збільшення, два чи три етапи ще попереду, все це буде,

– запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання про низьку оплату праці вчителів.

Глава держави наголосив, що зарплати вчителів зростатимуть.

Не так швидко, як хочеться, але вас почуто, знаємо про цю проблему, знаємо про ці виклики і дуже вдячні нашим педагогам,

– резюмував він.

Що відомо про підвищення зарплат учителям цьогоріч