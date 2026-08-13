Про це він заявив під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.
Що сказав Зеленський про зарплати вчителів
Президент заявив, що кілька етапів підвищення оплати вчителів в Україні ще попереду.
Незважаючи на те що весь бюджет у нас – в Міністерстві оборони, ми збільшуємо заробітні плати нашим педагогам. Там є поетапне збільшення, два чи три етапи ще попереду, все це буде,
– запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання про низьку оплату праці вчителів.
Глава держави наголосив, що зарплати вчителів зростатимуть.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Не так швидко, як хочеться, але вас почуто, знаємо про цю проблему, знаємо про ці виклики і дуже вдячні нашим педагогам,
– резюмував він.
Що відомо про підвищення зарплат учителям цьогоріч
У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні також зросли. Їхні посадові оклади підвищили на 30% з 1 січня 2026 року.
Також 2026 року зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
"Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).