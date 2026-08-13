Об этом он заявил в ходе Украинского молодежного форума, сообщает "Укринформ".
Что сказал Зеленский о зарплатах учителей
Президент заявил, что впереди еще несколько этапов повышения заработной платы учителей в Украине.
Несмотря на то, что весь бюджет у нас – в Министерстве обороны, мы увеличиваем заработную плату нашим педагогам. Там предусмотрено поэтапное повышение, два или три этапа еще впереди, все это будет,
– заверил Зеленский, отвечая на вопрос о низкой оплате труда учителей.
Глава государства подчеркнул, что зарплаты учителей будут расти.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Не так быстро, как хотелось бы, но мы вас услышали, знаем об этой проблеме, знаем об этих вызовах и очень благодарны нашим педагогам,
– резюмировал он.
Что известно о повышении зарплат учителям в этом году
В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
В МОН подчеркивали, что это будет самым крупным комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
Зарплаты педагогов в детских садах Украины также выросли. Их должностные оклады повысили на 30% с 1 января 2026 года.
Также в 2026 году сохранили доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
"Учительская тысяча" увеличилась до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).