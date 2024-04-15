Чому молодь не хоче ставати вчителями: 25-річний педагог назвав несподівану причину
Джерело:Обозреватель
Молодим учителям часто не вистачає прийняття з боку колег у школах. Тож це одна з причин, чому освітяни одразу після закінчення навчання не йдуть працювати педагогами.
Так вважає 25-річний вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков. При цьому він заявив, що тим, хто вже з досвідом і давно викладає, бракує прийняття сучасності – нових мод і тенденцій.
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Чому молодь не хоче працювати вчителями
Циганков також зазначив, що його молодим колегам не вистачає впевненості в собі та своїх силах. При цьому запевняє, що йому пощастило з колективом, який не заперечує проти його методів роботи і підтримує в усьому.
Вчитель також не оминув проблему зарплат. На його думку, за ту роботу, яку виконують педагоги, мають платити значно більше. Так і у молодих фахівців, і у тих, хто працює давно, з'явиться більше мотивації.
Циганков також розповів, що йому вдається розв'язувати фінансове питання завдяки додатковим хобі, що він радить робити й іншим педагогам.Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.
Чи підвищать суттєво педагогам зарплату
- Не так давно очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповідав, що підвищення зарплати вчителям потребує значних коштів.
- І додав, що сподівається, що МОН їх знайде.
- Лісовий також зауважив, відомство має запровадити інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації.