Чому молодь не хоче ставати вчителями: 25-річний педагог назвав несподівану причину

Молодим учителям часто не вистачає прийняття з боку колег у школах. Тож це одна з причин, чому освітяни одразу після закінчення навчання не йдуть працювати педагогами.

Так вважає 25-річний вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков. При цьому він заявив, що тим, хто вже з досвідом і давно викладає, бракує прийняття сучасності – нових мод і тенденцій.

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Чому молодь не хоче працювати вчителями

Циганков також зазначив, що його молодим колегам не вистачає впевненості в собі та своїх силах. При цьому запевняє, що йому пощастило з колективом, який не заперечує проти його методів роботи і підтримує в усьому.

Вчитель також не оминув проблему зарплат. На його думку, за ту роботу, яку виконують педагоги, мають платити значно більше. Так і у молодих фахівців, і у тих, хто працює давно, з'явиться більше мотивації.

Циганков також розповів, що йому вдається розв'язувати фінансове питання завдяки додатковим хобі, що він радить робити й іншим педагогам.

Чи підвищать суттєво педагогам зарплату

Не так давно очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповідав, що підвищення зарплати вчителям потребує значних коштів.

І додав, що сподівається, що МОН їх знайде.

Лісовий також зауважив, відомство має запровадити інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації.