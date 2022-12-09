У Мінфіні розповіли, чи скоротять вчителям зарплати у 2023 році

У 2023 році в Україні скоротять освітню субвенцію, з якої виплачують зарплату вчителям. Тож багато педагогів стурбовані тим, чи не "вріжуть" їм заробіток.

Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів, що міністерство має "подушку безпеки", яка дасть можливість повноцінно профінансувати освіту у 2023 році. Адже на рахунках територіальних громад "осідає" близько 5 – 6 млрд гривень. Це залишки освітньої субвенції.

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Чи скоротять вчителям зарплати у 2023 році

За словами Єрмоличева, у 2023 році розмір освітньої субвенції становитиме 87 мільярдів гривень. А це на 10% менше, ніж у 2022 році.

Однак посадовець запевнив, що грошей на зарплати педагогам вистачить, тож суми їхнього заробітку не скорочуватимуть.

У Мінфіні також уточнили, що залишки освітньої субвенції ніколи повністю не витрачають. ОТГ можуть накопичувати ці кошти і протягом наступних років витрачати на потреби навчальних закладів.

Станом на 1 листопада неосвоєні залишки субвенції сягали 8,1 мільярда гривень. Цього року збільшилися на 2,5 мільярда. Вони і стануть резервом, з якого виплачуватимуть вчителям зарплати,

– пояснив заступник очільника Мінфіну.

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