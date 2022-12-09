В Минфине рассказали, сократят ли учителям зарплаты в 2023 году
Источник:Укринформ
В 2023 году в Украине сократят образовательную субвенцию, из которой выплачивают зарплату учителям. Поэтому многие педагоги обеспокоены тем, не "урежут" ли им заработок.
Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев рассказал, что у министерства есть "подушка безопасности", которая позволит полноценно профинансировать образование в 2023 году. Ведь на счетах территориальных общин "оседает" около 5-6 млрд гривен. Это остатки образовательной субвенции.
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Сократят ли учителям зарплаты в 2023 году
По словам Ермоличева, в 2023 году размер образовательной субвенции будет составлять 87 миллиардов гривен. А это на 10% меньше, чем в 2022 году.
Однако чиновник заверил, что денег на зарплаты педагогам хватит, так что суммы их заработка не будут сокращать.
В Минфине также уточнили, что остатки субвенции никогда полностью не тратят. ОТГ могут накапливать эти средства и в течение последующих лет тратить на нужды учебных заведений.
На 1 ноября неосвоенные остатки субвенции достигали 8,1 миллиарда гривен. В этом году увеличились на 2,5 миллиарда. Они и станут резервом, из которого будут выплачивать учителям зарплаты,
– объяснил замглавы Минфина.
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Украинские учителя получат прибавку к зарплате
- Украинские учителя, прошедшие сертификацию, получат прибавку к зарплате. Речь идет о педагогах начальных классов.
- Так, глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время брифинга сообщил, что сертификацию успешно прошли более 1100 таких учителей.
- По его словам, в 2022 году на сертификацию зарегистрировались около 2 000 педагогов начальных классов. В третьем этапе онлайн приняли участие более 1300 учителей. Максимальное количество баллов (160) получили 52 из них.
- Соответствующие сертификаты педагоги получили в своих электронных кабинетах. Сертификаты действительны в течение 3 лет. Успешно прошедшие сертификацию педагоги получат 20% надбавки к зарплате, уточнил Гурак.
- Успешное прохождение сертификации педагогам отнесут также как прохождение очередной/внеочередной аттестации.