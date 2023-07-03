Вимоги оновили – фінансування "врізали" на 20 мільярдів: як зміняться зарплати вчителів

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що розмір освітньої субвенції скоротили на 19%. Це пов'язано з тим, що кошти спрямовують перш за все на захист країни.

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Водночас у час модернізації сфери освіти зростають роль учителя та вимоги до нього.

Нові принципи освіти вимагають від кожного вчителя високого професіоналізму, опанування та застосування сучасних педагогічних технологій і нових методів навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу та раціоналізму, а також готовності до змін у контексті реалізації змісту реформи НУШ,

– акцентував міністр освіти.

І додав: аби заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, МОН впровадило сертифікацію вчителів української мови й математики та погодило нове Положення про атестацію педагогічних працівників.

Так, директори шкіл мають право встановлювати працівникам підвищені ставки зарплати, надбавки і доплати за окремі види діяльності,

– зауважив Лісовий.

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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату