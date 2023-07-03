Вимоги оновили – фінансування "врізали" на 20 мільярдів: як зміняться зарплати вчителів
Джерело:Укрінформ
У 2023 році, порівняно з 2022, у Держбюджеті України на зарплати вчителів передбачили на 20,5 мільярда гривень менше. Натомість модернізація освіти та нові стандарти передбачають оновлені вимоги для освітян.
На зарплати вчителям передбачили на 20,5 мільярда менше, ніж торік
Водночас у час модернізації сфери освіти зростають роль учителя та вимоги до нього.
Нові принципи освіти вимагають від кожного вчителя високого професіоналізму, опанування та застосування сучасних педагогічних технологій і нових методів навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу та раціоналізму, а також готовності до змін у контексті реалізації змісту реформи НУШ,
– акцентував міністр освіти.
І додав: аби заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, МОН впровадило сертифікацію вчителів української мови й математики та погодило нове Положення про атестацію педагогічних працівників.
Так, директори шкіл мають право встановлювати працівникам підвищені ставки зарплати, надбавки і доплати за окремі види діяльності,
– зауважив Лісовий.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.