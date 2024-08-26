Лісовий розповів, коли вчителям підвищать зарплату

Учителі в Україні очікують на підвищення рівня оплати своєї педагогічної праці. Однак посадовці не поспішають із втіленням у життя цього рішення.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на освітній конференції "Серпнева-2024" розповів, чи очікувати підвищення зарплати педагогам вже цьогоріч. І додав, що розуміє, наскільки очікуваним воно є, зазначає Освіта 24.

Цікаво Скільки має заробляти вчитель в Україні: відповідь освітнього омбудсмена

Чи підвищать учителям зарплату

Міністр зауважив, що на підвищення оплати праці освітянам потрібні мільярди гривень.

Від 47 до 270 мільярдів гривень додатково на рік. Сума різниться залежно від системи, за якою підвищувати зарплати — одноразово чи поетапно,

– заявив посадовець.

Натомість очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, додав, що для збільшення зарплати педагогам удвічі варто додати ще 100 мільярдів з бюджету країни. А нині 70% бюджетних коштів йдуть на оборонні потреби.

Все ж Оксен Лісовий запевнив, що, попри складну економічну ситуацію, підвищення може відбутися у 2025 році завдяки збільшенню освітньої субвенції.