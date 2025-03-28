МОН має кілька сценаріїв підвищення зарплат учителів, – Лісовий

Міністерство освіти і науки України має кілька сценаріїв підвищення зарплат учителів. Причому як поетапного, так і часткового.

Однак для реалізації потрібні кошти, яких зараз на ці потреби у держави немає. Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю телеканалу "Рада", зазначає 24 Канал.

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Що каже Лісовий про зарплати учителів

Лісовий зазначив, що для системного великого підвищення заробітної плати освітянам необхідно 270 мільярдів гривень.

Міністр при цьому наголосив, що учителі повинні бути першими в черзі на підвищення заробітних плат в Україні. Все ж наразі для розв'язання цього гострого питання і суттєвого підвищення зарплат педагогам коштів у бюджеті немає.

Я завжди кажу, коли хтось згадує про підвищення заробітних плат для своїх контингентів, – тільки після вчителів. Вчителі повинні бути першими на черзі на підвищення заробітних плат, коли з'явиться така можливість,

– каже посадовець.

Однак для цього, за його словами, щонайменше потрібно 40 мільярдів гривень.

Працюємо над цим, і це для нас точно пріоритет. Зарплата педагога в усіх ланках освіти повинна бути гідною. Тому що він формує людський капітал, наше найцінніше,

– додав міністр.

І зазначив: це не нормально, що ми наших найменших і найдорожче віддаємо в руки людям, яким платим недостатньо.