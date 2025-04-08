У Раді розповіли, яку зарплату повинні отримувати вчителі

Відповідно до законодавства України, посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюють у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. На сьогодні – це 24 тисячі гривень.

Однак у держави зараз немає потрібної кількості грошей для реалізації цієї норми. Про це в інтерв'ю УНН заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, зазначає 24 Канал.

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Яку зарплату мають отримувати вчителі

Бабак зазначив: немає колізії законодавства – є питання фінансової спроможності нашої держави.

Тим паче на сьогоднішньому етапі нашої історії, в умовах воєнного стану, вийти на такий, абсолютно правильний і справедливий мінімальний рівень заробітної плати наших освітян,

– уточнив він.

Нардеп нагадав, що цю норму заклали у базовому Законі про освіту у 2017 році. Прикінцевими положеннями уряду було доручення забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію цієї норми. При цьому передбачити щорічне збільшення посадового окладу пропорційно зростанню доходів держбюджету.

Нардеп зазначив, що протягом 2017 – 2021 років Кабінет Міністрів своїми рішеннями збільшував оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, як це і передбачено законом. Однак повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році завадило подальшій реалізації цієї норми.

Сьогодні серед найвищого керівництва нашої держави немає дискусії щодо того, справедливий чи не справедливий це мінімальний рівень заробітної плати наших педагогів. Всі однозначно погоджуються з тим, що так має бути. Але наразі ми фінансово не спроможні вийти на визначений базовим законом гідний рівень заробітної плати освітян,

– зазначив Бабак.

Раніше ми писали, що Лісовий розповів, на скільки вчителям цьогоріч збільшили зарплату.