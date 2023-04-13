Оксен Лісовий розповів, коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів.

Про це розповів очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. При цьому заявив, що чинні зарплати освітян – це приниження.

Важливо "Очне навчання": глава МОН Лісовий розповів про термінові зміни в українській освіті

Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

Міністр наголосив, що освітяни у майбутньому мають отримувати гідні зарплати.

Такі низькі зарплати – це приниження. Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною,

– наголосив Лісовий.

При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави. Розуміння цієї проблеми є, тож моделі оплати праці і рішення – вже у роботі, уточнив очільник МОН.

Є мета – вона поставлена. Підвищення повинно бути системним. Це зараз активно опрацьовується на усіх рівнях,

– резюмував міністр.