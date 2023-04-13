Оксен Лісовий розповів, коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів.
Про це розповів очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. При цьому заявив, що чинні зарплати освітян – це приниження.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
Міністр наголосив, що освітяни у майбутньому мають отримувати гідні зарплати.
Такі низькі зарплати – це приниження. Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною,
– наголосив Лісовий.
При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави. Розуміння цієї проблеми є, тож моделі оплати праці і рішення – вже у роботі, уточнив очільник МОН.
Є мета – вона поставлена. Підвищення повинно бути системним. Це зараз активно опрацьовується на усіх рівнях,
– резюмував міністр.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.