Світовий банк виділив мільйони євро на зарплати українським педагогам

Світовий банк виділив Україні кошти на фінансування зарплат освітян. Гроші надійшли у держбюджет 19 червня.

Так, Світовий банк виділив 63 мільйони євро. У Мінфіні повідомили, куди їх скерують.

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Україна отримала мільйони євро на зарплати педагогам

Кошти спрямують на часткове відшкодування видатків держбюджету, які скерували на зарплати чиновникам та педагогам за лютий та березень 2023 року.

Кошти, до слова, надала Міжнародна асоціація розвитку (IDA) на пільгових умовах у межах Проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Строк погашення кредиту становить 10 років. При цьому з 4-річним пільговим періодом.

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