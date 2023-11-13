Яку зарплату отримують учителі різних категорій та без стажу

13 листопада 2023, 16:57
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Джерело:

Факти

Наступного року вчителям в Україні мають підвищити зарплату. Це закладено в ухваленому Держбюджеті-2024.

У МОН розповіли, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги. Зокрема, вчителі різних категорій та без стажу. 

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Яка зарплата у вчителя без стажу

Найнижчий посадовий оклад у цьому році має молодий педагог без стажу роботи – 5 699 гривень. До цієї суми також додають надбавки:

  • за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів);
  • за класне керівництво – 1,3 тисячі гривень;
  • за престижність праці – 1 254 гривні;
  • за гарну працю – 522 гривні;
  • на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 гривні.

У середньому такий вчитель отримує 10 574 гривень. 

Скільки отримує педагог першої категорії

Розмір зарплати вчителя І категорії  становить майже 13 тисяч гривень (6 567 гривень + надбавки). 

Яка зарплата у вчителя вищої категорії 

Вчитель вищої категорії у ьцому році має зарплату 7 тисяч гривень. У середньому, разом із доплатами та надбавками, – приблизно 13 759 гривень. Натомість директор школи отримує 8 679 гривень + надбавки. Загалом – близько 16 тисяч гривень. 

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Учителям підвищать зарплату у 2024 році

  • Міносвіти не так давно анонсувало підвищення зарплат педагогам. Це перебачає і Державний бюджет на наступний рік.
  • Очільник МОН Оксен Лісовий також розповідав про новий формат оплати праці освітян. 
  • Ці зміни планують втілити у життя у 2025 році.
  • Так, планують, що базова частина зарплати складатиме близько 80%, ще близько 20% – надбавки.
  • Діятимуть й інші надбавки: регіональні доплати і доплати від директора школи.
Автор: Марія Волошин