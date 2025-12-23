У МОН є 4 моделі підвищення зарплат учителів: що передбачають

Міністерство освіти і науки України розробило різні моделі підвищення зарплат учителів. Очільник відомства вже озвучував чотири основні.

Вони не пов'язані із раніше анонсованим підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає 24 Канал.

Які є моделі підвищення оплати праці вчителів?

Кузьмичова розповіла, що це за чотири моделі підвищення оплати праці, які раніше анонсували у МОН. Вони передбачають:

збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження; пропорційне підвищення для різних категорій вчителів; непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Саме зарплата молодого вчителя перебуває поза межею взагалі не те що прийнятної, а й будь-якої гідності, яку ми можемо уявляти й говорити,

– акцентувала посадовиця.

Цікаво! Верховна Рада України недавно ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. На освіту і науку передбачили 298,8 мільярда гривень. Це на 85,4 мільярда гривень більше ніж у 2025 році, повідомляли у МОН.

Саме ці чотири блоки, за її словами, і є в основі моделей.

Під них є різні розрахунки з урахуванням ситуації по всій території України. МОН наголошує, що підвищення на 30 і 20% не пов'язані і не прив'язані до будь-якої з цих моделей. Це про розблокування наступного кроку,

– наголосила заступниця міністра.

І додала, що ухвалення будь-якої з цих моделей має відбутися після діалогу та домовленості. У січні міністерство має ініціювати діалог щодо конкретних моделей для виходу на ухвалення тієї, яку можуть взяти за основу до впровадження, імовірно, з 1 вересня.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?