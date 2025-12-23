Укр Рус
23 грудня, 11:34
У МОН є 4 моделі підвищення зарплат учителів: що передбачають

Марія Волошин
Основні тези
  • Міністерство освіти і науки України розробило чотири моделі підвищення зарплат учителів.
  • Вони не пов'язані з раніше анонсованими підвищеннями у 2026 році.

Міністерство освіти і науки України розробило різні моделі підвищення зарплат учителів. Очільник відомства вже озвучував чотири основні.

Вони не пов'язані із раніше анонсованим підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає 24 Канал

Які є моделі підвищення оплати праці вчителів?

Кузьмичова розповіла, що це за чотири моделі підвищення оплати праці, які раніше анонсували у МОН. Вони передбачають:

  1. збільшення навантаження;
  2. відсутність збільшення навантаження;
  3. пропорційне підвищення для різних категорій вчителів;
  4. непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Саме зарплата молодого вчителя перебуває поза межею взагалі не те що прийнятної, а й будь-якої гідності, яку ми можемо уявляти й говорити,
 – акцентувала посадовиця. 

Цікаво! Верховна Рада України недавно ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. На освіту і науку передбачили 298,8 мільярда гривень. Це на 85,4 мільярда гривень більше ніж у 2025 році, повідомляли у МОН.

Саме ці чотири блоки, за її словами, і є в основі моделей. 

Під них є різні розрахунки з урахуванням ситуації по всій території України. МОН наголошує, що підвищення на 30 і 20% не пов'язані і не прив'язані до будь-якої з цих моделей. Це про розблокування наступного кроку, 
– наголосила заступниця міністра. 

І додала, що ухвалення будь-якої з цих моделей має відбутися після діалогу та домовленості. У січні міністерство має ініціювати діалог щодо конкретних моделей для виходу на ухвалення тієї, яку можуть взяти за основу до впровадження, імовірно, з 1 вересня.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?

  • Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.

  • А от підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.

  • 3 грудня Верховна Рада України погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.

  • Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень, повідомило Міністерство освіти і науки України.

  • Відповідно до ухвалених бюджетних рішень:

  • з 1 січня 2026 року зарплата педагогів зросте на 30%;

  • з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.