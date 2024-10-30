Лісовий розповів, яку зарплату отримують учителі в Україні і чи зросте сума у 2025 році

Середня зарплата вчителів в Україні – близько 15 тисяч гривень. Мінімальна у середньому – близько 9,5 тисячі гривень.

Вона залежить від навантаження, категорійності, стажу та інших чинників. Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю "ТСН Тиждень", передає Освіта 24.

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Яку зарплату отримують учителі в Україні

Міністр заявив, що на сьогодні існує величезний спектр незрозумілих надбавок, який є у тарифній сітці. І він дуже незрозумілий. Тож треба суттєво змінювати підхід до того, як нараховують зарплати, саму модель виплати зарплат. Однак, за словами Лісового, це окрема реформа і він не хотів би зараз її розкривати.

Вчителі, на мою думку, повинні бути перші в черзі на підвищення заробітної плати,

– заявив очільник МОН.

Цікаво! Не так давно міністр Лісовий розповідав, що середня зарплата вчителя в Україні – 12 тисяч гривень.

При цьому додав, що його відомство вважає успіхом те, що вдається утримувати рівень освітньої субвенції. Як мінімум – не знижувати його.

Маємо у бюджеті 103 мільярди у цьому році. На наступний рік ми зберегли таку суму, попри зменшення контингенту учнів. А це зменшення приблизно на 120 тисяч учнів. Тобто зарплати учителям, як мінімум, наступного року не зменшать. Можливий невеликий приріст заробітної плати, але я не хотів би цього обіцяти,

– зазначив міністр.

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Які плани щодо підвищення зарплат учителям, і чи є на це гроші

Лісовий також розповів, що, аби виконати законодавчі норми, які передбачають підвищення зарплат педагогам на рівні трьох мінімальних зарплат, тобто до 24 тисяч гривень, потрібно 270 мільярдів гривень додаткового фінансування. Однак цих грошей для виконання відповідної статті закону наразі у держави немає.

МОН розробило кілька сценаріїв підвищення зарплат учителів. Найдешевший передбачає поетапне підвищення та врахування певних кваліфікаційних вимог до вчителя. Він починається з 40 мільярдів гривень. В умовах війни – це дійсно найреальніший варіант, адже видатки на оборону країну дуже значні,

– заявив посадовець.

При цьому однією з проблем назвав те, що свого часу держава не почала підвищувати зарплату вчителям. Хоча раніше були можливості це зробити.